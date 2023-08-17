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Лига конференций 2026/2027
Нордшелланд - ФКСБ
Нордшелланд - ФКСБ: обзор матча 17 августа 2023
Нордшелланд
17.08.2023, четверг, 19:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
ФКСБ
43'
М. Ингвартсен (П)
85'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - ФКСБ
Замена
Э. Марксен
️️️️
Й. Тверсков
89'
87'
Замена
Д. Харуц
️️️️
Д. Джокович
87'
Замена
М. Ликсандру
️️️️
А. Шут
Замена
М. Хансен
️️️️
М. Ингвартсен
86'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
К. Хансен
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
И. Осман
85'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
81'
79'
Желтая карточка
Д. Джокович
79'
Замена
А. Кордя
️️️️
Ф. Коман
Замена
И. Осман
️️️️
О. Антман
71'
62'
Вторая желтая
В. Кирикеш
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Э. Нуама
46'
46'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
A. Compagno
️️️️
О. Попеску
45'
+2
Желтая карточка
В. Кирикеш
Желтая карточка
Э. Нуама
45'
+1
Желтая карточка
М. Диоманде
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ингвартсен
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
11
Валентин Джордже
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
96
Andrea Compagno
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Хансен
6
Тверсков
3
Хей
4
Хансен
3
Фрезе
2
Вилладсен
10
Диоманде
7
Нуама
7
Ингвартсен
11
Антман
4-1-3-1-1
32
Тарновану
2
Пантя
21
Кирикеш
5
Дава
33
Радунович
15
Шут
88
Джокович
23
Попеску
28
Олару
30
Попеску
17
Коман
6
Тверсков
15
Марксен
15
Марксен
6
Тверсков
4
Хансен
16
Сертдемир
16
Сертдемир
4
Хансен
7
Ингвартсен
9
Хансен
9
Хансен
7
Ингвартсен
7
Нуама
8
Нигрен
8
Нигрен
7
Нуама
11
Антман
15
Осман
15
Осман
11
Антман
88
Джокович
5
Харуц
5
Харуц
88
Джокович
15
Шут
8
Ликсандру
8
Ликсандру
15
Шут
17
Коман
11
Кордя
11
Кордя
17
Коман
23
Попеску
11
Микулеску
11
Микулеску
23
Попеску
30
Попеску
96
96
30
Попеску
Остались в запасе
Нордшелланд
ФКСБ
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
25
Андрей Влад
ВР
11
Валентин Джордже
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
11
Валентин Джордже
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Нордшелланд - ФКСБ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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