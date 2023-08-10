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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - Нордшелланд
ФКСБ - Нордшелланд: обзор матча 10 августа 2023
ФКСБ
10.08.2023, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Нордшелланд
Желтая карточка
В. Кирикеш
90'
+1
Желтая карточка
М. Эджума
88'
82'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Э. Нуама
82'
Замена
Э. Марксен
️️️️
Й. Йенсен-Аббью
Замена
М. Эджума
️️️️
Д. Джокович
74'
Желтая карточка
Ф. Коман
73'
Замена
В. Джордже
️️️️
A. Compagno
61'
59'
Вторая желтая
А. Нагало
56'
Замена
О. Антман
️️️️
И. Осман
56'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Ингвартсен
49'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Доржель
Замена
О. Попеску
️️️️
А. Кордя
46'
32'
Желтая карточка
А. Нагало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
15
Адриан Шут
ОП
28
Дариус Олару
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Тарновану
5
Дава
21
Кирикеш
33
Радунович
2
Пантя
15
Шут
28
Олару
88
Джокович
11
Кордя
17
Коман
96
3-2-2-1-2
13
Хансен
39
Нагало
5
Йенсен-Аббью
6
Тверсков
2
Вилладсен
3
Фрезе
10
Диоманде
20
Доржель
7
Нуама
15
Осман
7
Ингвартсен
88
Джокович
6
Эджума
6
Эджума
88
Джокович
96
11
Джордже
11
Джордже
96
11
Кордя
30
Попеску
30
Попеску
11
Кордя
20
Доржель
24
Свенссон
24
Свенссон
20
Доржель
5
Йенсен-Аббью
15
Марксен
15
Марксен
5
Йенсен-Аббью
7
Нуама
28
Кулибали
28
Кулибали
7
Нуама
7
Ингвартсен
8
Нигрен
8
Нигрен
7
Ингвартсен
15
Осман
11
Антман
11
Антман
15
Осман
Остались в запасе
ФКСБ
Нордшелланд
25
Андрей Влад
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча ФКСБ - Нордшелланд
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
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