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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - ЛАСК
ФКСБ - ЛАСК: обзор матча 29 августа 2024
ФКСБ
29.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЛАСК
90+3'
Д. Олару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - ЛАСК
90'
+5
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Богард
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Д. Олару
Пас отдал
М. Эджума
90'
+3
Желтая карточка
Д. Попа
88'
87'
Желтая карточка
Л. Пинтор
86'
Замена
А. Тибиди
️️️️
М. Усор
Замена
О. Попеску
️️️️
Ф. Тэнасе
77'
Замена
W. Baeten
️️️️
Д. Микулеску
77'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
А. Шут
72'
47'
Желтая карточка
М. Любичич
46'
Желтая карточка
М. Усор
Замена
М. Эджума
️️️️
Б. Альхассан
46'
Замена
Д. Попа
️️️️
А. Балутэ
46'
41'
Желтая карточка
В. Бериша
38'
Замена
Л. Пинтор
️️️️
С. Хорват
Желтая карточка
С. Нгезана
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Adil Taoui
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
23
Andrei Pandele
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
45
Enis Safin
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
2-2-4-2
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
8
Ликсандру
15
Шут
2
Крецу
22
Балутэ
28
Олару
42
Альхассан
17
Тэнасе
11
Микулеску
4-1-1-2-2
28
Зибенхандль
4
Цирайс
30
Стойкович
40
Таловеров
2
Белло
6
Богард
23
Бериша
8
Усор
30
Хорват
27
Любичич
11
15
Шут
21
Кирикеш
21
Кирикеш
15
Шут
42
Альхассан
6
Эджума
6
Эджума
42
Альхассан
11
Микулеску
24
24
11
Микулеску
17
Тэнасе
30
Попеску
30
Попеску
17
Тэнасе
22
Балутэ
29
Попа
29
Попа
22
Балутэ
6
Богард
17
Боатенг
17
Боатенг
6
Богард
30
Хорват
11
Пинтор
11
Пинтор
30
Хорват
8
Усор
25
Тибиди
25
Тибиди
8
Усор
Остались в запасе
ФКСБ
ЛАСК
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Лукас Юнгвирт
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
45
Enis Safin
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукас Юнгвирт
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
45
Enis Safin
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ФКСБ - ЛАСК
3
4
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
9
Нарушения
10
19
Офсайды
3
2
Сейвы
0
1
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Ghencea Stadium, Bucharest
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