Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - ФКСБ
ЛАСК - ФКСБ: обзор матча 22 августа 2024
ЛАСК
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ФКСБ
34'
A. Taoui
45+2'
Д. Микулеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - ФКСБ
89'
Желтая карточка
Д. Микулеску
85'
Замена
М. Ликсандру
️️️️
А. Шут
79'
Замена
М. Стефанеску
️️️️
Д. Олару
Замена
Д. Боатенг
️️️️
A. Taoui
78'
68'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
68'
Желтая карточка
Д. Олару
66'
Замена
Б. Альхассан
️️️️
М. Эджума
Замена
А. Тибиди
️️️️
М. Усор
63'
Замена
Л. Пинтор
️️️️
Р. Жуль
63'
60'
Желтая карточка
С. Нгезана
Замена
Ф. Стойкович
️️️️
Х. Смольчич
59'
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
А. Балутэ
46'
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
Д. Попа
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Микулеску
Пас отдал
А. Балутэ
Желтая карточка
A. Taoui
38'
Желтая карточка
М. Богард
35'
ГОЛ! 1:0!
A. Taoui
Пас отдал
В. Бериша
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Adil Taoui
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
45
Enis Safin
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
23
Andrei Pandele
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
2
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
3-1-1-2-3
26
Лаваль
2
Белло
6
Смольчич
4
Цирайс
6
Богард
23
Бериша
30
Хорват
8
Усор
27
Любичич
32
Жуль
11
3-2-3-1-1
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
6
Эджума
15
Шут
2
Крецу
22
Балутэ
28
Олару
11
Микулеску
29
Попа
11
17
Боатенг
17
Боатенг
11
6
Смольчич
30
Стойкович
30
Стойкович
6
Смольчич
32
Жуль
11
Пинтор
11
Пинтор
32
Жуль
8
Усор
25
Тибиди
25
Тибиди
8
Усор
15
Шут
8
Ликсандру
8
Ликсандру
15
Шут
6
Эджума
42
Альхассан
42
Альхассан
6
Эджума
29
Попа
17
Тэнасе
17
Тэнасе
29
Попа
22
Балутэ
30
Попеску
30
Попеску
22
Балутэ
28
Олару
11
Стефанеску
11
Стефанеску
28
Олару
Остались в запасе
ЛАСК
ФКСБ
28
Йорг Зибенхандль
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
45
Enis Safin
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
2
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
45
Enis Safin
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
2
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ЛАСК - ФКСБ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Райффайзен Арена
Новости команд
Все
ЛАСК
ФКСБ
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+