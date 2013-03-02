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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сан-Марино Кальчо - Зенит
Сан-Марино Кальчо - Зенит: обзор матча 02 марта 2013
Сан-Марино Кальчо
02.03.2013, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Зенит
73'
В. Быстров
81'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан-Марино Кальчо - Зенит
81'
ГОЛ! 0:2!
Л. Джорджевич
Пас отдал
Данни
73'
ГОЛ! 0:1!
В. Быстров
64'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Кержаков
64'
Замена
А. Евсеев
️️️️
С. Семак
64'
Замена
Л. Нету
️️️️
Б. Алвеш
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
Халк
46'
Замена
А. Витсель
️️️️
Р. Широков
46'
Замена
Т. Губочан
️️️️
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сан-Марино Кальчо - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Марино Кальчо
Товарищеские матчи
Сан-Марино Кальчо
0 : 2
02.03.2013
Зенит
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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