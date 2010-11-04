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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хайдук - Зенит
Хайдук - Зенит: обзор матча 04 ноября 2010
Хайдук
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 3
Завершен
Зенит
69'
М. Любичич
83'
А. Вукушич
32'
А. Ионов
48'
С. Хусти (П)
51'
А. Розина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хайдук - Зенит
Желтая карточка
М. Малоча
ГОЛ! 2:3!
А. Вукушич
Пас отдал
Ю. Булят
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Розина
ГОЛ! 1:3!
М. Любичич
Замена
С. Семак
️️️️
И. Денисов
Замена
М. Оремуш
️️️️
М. Томасов
Замена
М. Канунников
️️️️
И. Крижанац
ГОЛ! 0:3!
А. Розина
Пенальти не реализован!
А. Розина
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Хусти
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
22
Марио Малоча
ПЗ
90
Анас Шарбини
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
8
Эрвин Булку
ЦП
10
Марин Томасов
ПП
9
Сенияд Ибричич
(К)
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Горан Вучевич
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Хайдук
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
20
Анте Режич
ЦЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
18
Динко Треботич
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-2
1
Субашич
23
Стринич
30
Булят
7
Вейич
22
Малоча
90
Шарбини
29
Любичич
8
Булку
10
Томасов
77
Вукушич
9
Ибричич
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
4
Крижанац
3
Лукович
27
Денисов
20
Файзулин
9
Хусти
11
Ионов
27
Розина
11
Бухаров
10
Томасов
11
Оремуш
11
Оремуш
10
Томасов
27
Денисов
37
Семак
37
Семак
27
Денисов
27
Розина
27
Лазович
27
Лазович
27
Розина
4
Крижанац
99
Канунников
99
Канунников
4
Крижанац
Остались в запасе
Хайдук
Зенит
20
Анте Режич
ЦЗ
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
18
Динко Треботич
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Горан Вучевич
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
20
Анте Режич
ЦЗ
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
18
Динко Треботич
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Горан Вучевич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Хайдук - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар
Хон Нуньес Фернандес (оба - Испания)
Стадион:
Полюд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 22:55 (прямая)
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