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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо Вл - КАМАЗ
Торпедо Вл - КАМАЗ: обзор матча 25 августа 2021
Торпедо Вл
25.08.2021, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа 2, 1 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо Вл - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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Торпедо Вл
КАМАЗ
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
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