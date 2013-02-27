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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Русенборг
Спартак - Русенборг: обзор матча 27 февраля 2013
Спартак
27.02.2013, среда, 20:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Русенборг
24'
Ю. Мовсисян
54'
Ю. Мовсисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Русенборг
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Дзюба
78'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ари
78'
70'
Замена
Х. Алас
️️️️
Т. Эльюнусси
70'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Ф. Мидтсьё
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ю. Мовсисян
66'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
54'
Замена
Джано
️️️️
П. Яковлев
46'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
М. Сухи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Даниэль Бернтсен
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Джон Чибуике
ЦФ
Спартак
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Русенборг
10
Оле Селнаэс
ОП
13
Хайме Алас
ЦП
4-2-1-3
30
Песьяков
23
Комбаров
17
Сухи
16
Боккетти
34
Макеев
5
Кариока
14
Хурадо
91
Яковлев
39
Ари
22
Дзюба
14
Мовсисян
3-2-4-1
12
Лунд Хансен
42
Дискеруд
6
Ваган Рёнинг
4
Региниуссен
2
Гамбоа
3
Дорсин
18
Мидтсьё
9
Докал
18
Эльюнусси
18
Бернтсен
11
Чибуике
14
Мовсисян
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
14
Мовсисян
91
Яковлев
7
Джано
7
Джано
91
Яковлев
22
Дзюба
7
Козлов
7
Козлов
22
Дзюба
39
Ари
46
МакГиди
46
МакГиди
39
Ари
18
Эльюнусси
13
Алас
13
Алас
18
Эльюнусси
18
Мидтсьё
10
Селнаэс
10
Селнаэс
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Спартак
Русенборг
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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