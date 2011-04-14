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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Порту
Спартак - Порту: обзор матча 14 апреля 2011
Спартак
14.04.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 5
Завершен
Порту
52'
А. Дзюба
72'
Ари
28'
Халк
45+3'
К. Родригес
47'
Ф. Гуарин
54'
Р. Фалькао
89'
Р. Микаэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Порту
ГОЛ! 2:5!
Р. Микаэл
Травма
А. Перейра
Замена
Х. Родригес
️️️️
Р. Фалькао
ГОЛ! 2:4!
Ари
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
Ибсон
️️️️
Кариока
ГОЛ! 1:4!
Р. Фалькао
Пас отдал
К. Родригес
ГОЛ! 1:3!
А. Дзюба
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Р. Фалькао
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Д. Комбаров
️️️️
К. Комбаров
Замена
Ари
️️️️
Веллитон
+3
ГОЛ! 0:2!
К. Родригес
Пас отдал
Ж. Моутинью
Травма
Веллитон
ГОЛ! 0:1!
Халк
Замена
К. Сэпунару
️️️️
Х. Фусиле
Травма
Х. Фусиле
Желтая карточка
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
12
Алекс
(К)
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЛП
5
Фернандо
ОП
13
Фреди Гуарин
ПП
7
Кристиан Родригес
ЛФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Халк
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
19
Филип Озобич
АП
39
Ари
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Порту
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
5
Соуза
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
7
Шешуков
9
Комбаров
5
Кариока
12
Алекс
46
МакГиди
91
Яковлев
22
Дзюба
11
Веллитон
4-1-2-3
1
Элтон
7
Фусиле
6
Роланду
30
Отаменди
2
Перейра
5
Фернандо
13
Гуарин
8
Моутинью
7
Халк
9
Фалькао
7
Родригес
9
Комбаров
23
Комбаров
23
Комбаров
9
Комбаров
5
Кариока
80
Ибсон
80
Ибсон
5
Кариока
11
Веллитон
39
Ари
39
Ари
11
Веллитон
7
Фусиле
22
Сэпунару
22
Сэпунару
7
Фусиле
8
Моутинью
16
Микаэл
16
Микаэл
8
Моутинью
9
Фалькао
23
Родригес
23
Родригес
9
Фалькао
Остались в запасе
Спартак
Порту
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
19
Филип Озобич
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
19
Филип Озобич
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Спартак - Порту
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эреш
Гьорги Ринг (оба - Венгрия)
Дополнительные помощники:
Михай Фабиан
Томаш Богнар (оба - Венгрия)
Резервный судья:
Иштван Вод (Венгрия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:45 (прямая)
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