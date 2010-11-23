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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Марсель
Спартак - Марсель: обзор матча 23 ноября 2010
Спартак
23.11.2010, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа F, 5 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
18'
М. Вальбуэна
54'
Л. Реми
68'
Брандао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Марсель
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Реми
Замена
Джано
️️️️
Ибсон
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Н. Дринчич
️️️️
А. Шешуков
Замена
Б. Шейру
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 0:3!
Брандао
Красная карточка
Веллитон
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Г. Хайнце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
39
Мартин Штранцль
(К)
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Дикань
39
Штранцль
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
7
Шешуков
80
Ибсон
23
Комбаров
46
МакГиди
11
Веллитон
39
Ари
4-1-1-2-2
30
Манданда
3
Аспиликуэта
20
Диавара
25
Мбиа
5
Хайнце
22
Сиссе
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
24
Айю
11
Брандао
14
Реми
7
Шешуков
18
Дринчич
18
Дринчич
7
Шешуков
80
Ибсон
7
Джано
7
Джано
80
Ибсон
14
Реми
77
Каборе
77
Каборе
14
Реми
28
Вальбуэна
8
Шейру
8
Шейру
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
Остались в запасе
Спартак
Марсель
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Спартак - Марсель
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая); "НТВ" 20:15 (прямая)
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