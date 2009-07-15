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Расписание матчей
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Салют - ФК Москва
Салют - Москва: обзор матча 15 июля 2009
Салют
15.07.2009, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Москва
85'
Д. Тарасов
89'
Э. Чеснаускис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Москва
ГОЛ! 0:2!
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 0:1!
Д. Тарасов
Начало матча
Статистика матча Салют - Москва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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17.10.2026
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1 : 6
11.10.2026
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
В. Шабанов (Набережные Челны)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Салют
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