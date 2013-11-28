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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Марибор
Рубин - Марибор: обзор матча 28 ноября 2013
Рубин
28.11.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Марибор
42'
Б. Натхо
85'
Д. Мезга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Марибор
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мезга
82'
Замена
Л. Захович
️️️️
Д. Богар
79'
Желтая карточка
М. Чрнич
78'
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
А. Мертель
Желтая карточка
В. Кулик
77'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Р. Еременко
73'
65'
Замена
М. Чрнич
️️️️
А. Дервишевич
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Рязанцев
61'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Прудников
60'
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
42'
36'
Желтая карточка
А. Дервишевич
Желтая карточка
И. Маркано
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
28
Митя Вилер
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ПЗ
39
Дамьян Богар
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
(К)
ОП
21
Амир Дервишевич
ЦП
78
Деян Мезга
ПП
17
Нусмир Файич
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
6
Янн М'Вила
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
92
Матич Чрнич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
3-3-3-1
1
Рыжиков
17
Мавинга
5
Маркано
76
Шаронов
15
Кисляк
10
Натхо
55
Кулик
6
Торбинский
7
Рязанцев
26
Еременко
89
Прудников
4-2-3-1
33
Ханданович
22
Милец
32
Аргус
26
Райчевич
28
Вилер
5
Филипович
70
Мертель
78
Мезга
21
Дервишевич
39
Богар
17
Файич
26
Еременко
6
М'Вила
6
М'Вила
26
Еременко
89
Прудников
23
Рондон
23
Рондон
89
Прудников
7
Рязанцев
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
7
Рязанцев
70
Мертель
14
Цвиянович
14
Цвиянович
70
Мертель
21
Дервишевич
92
Чрнич
92
Чрнич
21
Дервишевич
39
Богар
90
Захович
90
Захович
39
Богар
Остались в запасе
Рубин
Марибор
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
Главный тренер
Курбан Бердыев
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
Остались в запасе
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Рубин - Марибор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:45 (прямая)
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