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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Лудогорец
Рубин - Лудогорец: обзор матча 22 января 2014
Рубин
22.01.2014, среда, 14:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Лудогорец
57'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Лудогорец
Замена
С. Рыбалка
️️️️
С. Азмун
77'
Замена
А. Иванов
️️️️
Р. Камболов
75'
Замена
Г. Нуров
️️️️
И. Коронов
64'
Красная карточка
И. Коронов
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
57'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Прудников
46'
Замена
М. Жестоков
️️️️
Р. Еременко
46'
Замена
И. Гетигежев
️️️️
Г. Карадениз
46'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Я. М'Вила
46'
Замена
С. Азмун
️️️️
В. Кулик
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
С. Кисляк
46'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
С. Навас
46'
Замена
И. Коронов
️️️️
О. Кузьмин
46'
Замена
Р. Абышов
️️️️
С. Кверквелия
46'
Замена
Г. Арлаускис
️️️️
С. Рыжиков
46'
Желтая карточка
Р. Еременко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рубин - Лудогорец
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
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