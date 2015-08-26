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Носта - Cибирь
Носта - Cибирь: обзор матча 26 августа 2015
Носта
26.08.2015, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Cибирь
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Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
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Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
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