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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Носта
Луч - Носта: обзор матча 03 октября 2009
Луч
03.10.2009, суббота, 10:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 1
Завершен
Носта
16'
В. Михалев
75'
И. Алексеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Носта
Замена
️️️️
А. Пазин
Замена
️️️️
А. Колесников
ГОЛ! 1:1!
И. Алексеев
Замена
️️️️
В. Михалев
Замена
️️️️
В. Букиевский
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
И. Алексеев
Замена
️️️️
Р. Суродин
ГОЛ! 1:0!
В. Михалев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
28
Юрий Мамаев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Носта
31
Сергей Барсуков
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
0
Виктор Букиевский
ЦЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
20
Руслан Суродин
ЦП
2
Сергей Фролов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Олег Саматов
4-4-2
70
Котляров
7
Данцев
2
Колесников
24
Казанцев
5
Кристич
28
Мамаев
9
Михалев
13
Кудряшов
2
Михеев
93
Роденков
9
Воскобойников
3-3-1-2
31
Барсуков
0
Букиевский
5
Алексеев
77
Павленко
13
Семенов
11
Пазин
41
Горин
20
Суродин
29
Сердюков
2
Фролов
Остались в запасе
Луч
Носта
Главный тренер
Олег Саматов
Главный тренер
Олег Саматов
Статистика матча Луч - Носта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
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