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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Тосно
Мордовия - Тосно: обзор матча 09 ноября 2016
Мордовия
09.11.2016, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 2
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мордовия - Тосно
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
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Тосно
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