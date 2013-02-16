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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мордовия - Работнички
Мордовия - Работнички: обзор матча 16 февраля 2013
Мордовия
16.02.2013, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Работнички
1'
Р. Мухаметшин
35'
Р. Мухаметшин
57'
А. Бобер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Работнички
Замена
Д. Шебанов
️️️️
Д. Юрченко
73'
Замена
Д. Волаш
️️️️
Р. Мухаметшин
64'
Замена
А. Хубутия
️️️️
М. Перендиа
64'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Т. Дуймович
63'
Замена
А. Пазин
️️️️
Е. Алдонин
60'
Замена
М. Будников
️️️️
И. Шитов
60'
Замена
П. Степанец
️️️️
В. Божович
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Бобер
57'
Замена
А. Бобер
️️️️
М. Рогов
53'
Замена
Д. Оприца
️️️️
Р. Мухаметшин
53'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мордовия - Работнички
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
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