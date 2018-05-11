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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Крылья Советов-2 - Мордовия
Крылья Советов-2 - Мордовия: обзор матча 11 мая 2018
Крылья Советов-2
11.05.2018, пятница, 13:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
0 : 2
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крылья Советов-2 - Мордовия
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0
0
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0
0
Матчи команд
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
3 : 1
01.11.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Крылья Советов-2
2 : 3
11.10.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
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Крылья Советов-2
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