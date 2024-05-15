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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Чайка - Металлург Л
Чайка - Металлург Л: обзор матча 15 мая 2024
Чайка
15.05.2024, среда, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
62'
П. Долгов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Металлург Л
Замена
А. Терехов
️️️️
П. Долгов
90'
+3
Желтая карточка
Э. Зарыпбеков
86'
80'
Замена
С. Мосиян
️️️️
Р. Войдель
80'
Замена
Н. Смирных
️️️️
М. Елеев
Замена
Д. Папикян
️️️️
Д. Садов
80'
Замена
И. Детенышев
️️️️
О. Козаченко
80'
79'
Желтая карточка
Д. Тюменцев
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Пивоваров
79'
69'
Замена
И. Глебов
️️️️
Д. Семин
66'
Желтая карточка
М. Елеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Долгов
62'
61'
Желтая карточка
А. Максимчук
58'
Замена
А. Максимчук
️️️️
И. Коротких
46'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Д. Пахомов
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
Н. Колдунов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
57
Богдан Москвичев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
3
Илья Коротких
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
20
Роман Войдель
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Бугаков
Чайка
30
Сергей Резниченко
ВР
45
Данила Боков
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
97
Матвей Тороп
ЛВ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
14
Николай Смирных
ЦЗ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
15
Даниил Тюменцев
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Илья Глебов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
3-1-3-1-2
57
Москвичев
32
Пивоваров
4
Ибрагимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Колдунов
88
Садов
9
Козаченко
11
Николаев
91
Долгов
7
Хохлачев
3-5-1-1
1
Яворский
3
Коротких
79
Гречкин
42
Лапшов
12
Елеев
8
Пахомов
20
Войдель
6
Великородный
95
Крикуненко
70
Арустамян
7
Семин
9
Козаченко
3
Детенышев
3
Детенышев
9
Козаченко
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
88
Садов
71
Папикян
71
Папикян
88
Садов
10
Колдунов
11
Квеквескири
11
Квеквескири
10
Колдунов
91
Долгов
11
Терехов
11
Терехов
91
Долгов
12
Елеев
14
Смирных
14
Смирных
12
Елеев
8
Пахомов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
8
Пахомов
20
Войдель
17
Мосиян
17
Мосиян
20
Войдель
7
Семин
19
Глебов
19
Глебов
7
Семин
3
Коротких
10
Максимчук
10
Максимчук
3
Коротких
Остались в запасе
Чайка
Металлург Л
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
30
Сергей Резниченко
ВР
19
Владислав Руденко
ЦФ
45
Данила Боков
ВР
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Бугаков
Остались в запасе
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
30
Сергей Резниченко
ВР
19
Владислав Руденко
ЦФ
45
Данила Боков
ВР
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Бугаков
Статистика матча Чайка - Металлург Л
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Антон Сидорин
(Москва)
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