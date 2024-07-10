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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Партизан
Локомотив - Партизан: обзор матча 10 июля 2024
Локомотив
10.07.2024, среда, 15:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Партизан
90+3'
Б. Ковачевич (АГ)
30'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Партизан
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Ковачевич
90'
+3
Замена
Е. Ведерников
️️️️
М. Ненахов
87'
84'
Желтая карточка
С. Маркович
74'
Замена
Д. Йованович
️️️️
М. Салданья
Замена
Д. Радиковский
️️️️
Д. Баринов
69'
Замена
Д. Годяев
️️️️
В. Раков
69'
64'
Замена
Н. Николич
️️️️
Н. Трифунович
64'
Замена
З. Ибрахим
️️️️
Е. Го
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Батраков
64'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Н. Тикнизян
64'
Замена
Е. Погостнов
️️️️
Ж. Ньямси
64'
64'
Замена
Б. Ковачевич
️️️️
А. Калулу
46'
Замена
Л. Овусу
️️️️
К. Арриага
46'
Замена
Н. де Медина
️️️️
А. Филипович
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
С. Пиняев
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Д. Воробьев
46'
Замена
Е. Морозов
️️️️
Л. Фассон
46'
Замена
И. Самошников
️️️️
А. Сильянов
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Салданья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
15
Альдо Калулу
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
56
Богдан Шейко
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Егор Ведерников
АП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
3-3-2-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
3
Фассон
5
Ньямси
71
Тикнизян
6
Баринов
24
Ненахов
9
Пиняев
83
Батраков
11
Раков
10
Воробьев
3-1-2-2-2
1
Йованович
15
Маркович
18
Муякич
5
Антич
16
Арриага
11
Жахид
6
Филипович
11
Го
32
Трифунович
20
Салданья
15
Калулу
45
Сильянов
71
Самошников
71
Самошников
45
Сильянов
5
Ньямси
59
Погостнов
59
Погостнов
5
Ньямси
11
Раков
47
Годяев
47
Годяев
11
Раков
3
Фассон
85
Морозов
85
Морозов
3
Фассон
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
24
Ненахов
47
Ведерников
47
Ведерников
24
Ненахов
71
Тикнизян
14
Салтыков
14
Салтыков
71
Тикнизян
6
Баринов
37
Радиковский
37
Радиковский
6
Баринов
10
Воробьев
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Воробьев
9
Пиняев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Пиняев
15
Калулу
14
Ковачевич
14
Ковачевич
15
Калулу
11
Го
39
Ибрахим
39
Ибрахим
11
Го
6
Филипович
4
де Медина
4
де Медина
6
Филипович
16
Арриага
24
Овусу
24
Овусу
16
Арриага
32
Трифунович
23
Николич
23
Николич
32
Трифунович
20
Салданья
99
Йованович
99
Йованович
20
Салданья
Остались в запасе
Локомотив
Партизан
16
Даниил Веселов
ВР
56
Богдан Шейко
ВР
Главный тренер
Михаил Галактионов
85
Неманья Стеванович
ВР
17
Марко Живкович
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
56
Богдан Шейко
ВР
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
17
Марко Живкович
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Локомотив - Партизан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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