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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Риека
Крылья Советов - Риека: обзор матча 28 января 2013
Крылья Советов
28.01.2013, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Риека
68'
И. Таранов
73'
Р. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Риека
Желтая карточка
И. Таранов
83'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ш. Лахиялов
79'
Замена
А. Концедалов
️️️️
А. Амисулашвили
79'
Желтая карточка
Горо
76'
ГОЛ! 2:0!
Р. Воробьев
73'
71'
Замена
М. Милош
️️️️
И. Вайтцер
71'
Замена
А. Мутомбо
️️️️
Г. Муянович
ГОЛ! 1:0!
И. Таранов
68'
46'
Замена
А. Кулина
️️️️
К. Йоган
46'
Замена
Л. Миржеевски
️️️️
М. Даткович
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
42'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Е. Баляйкин
41'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Риека
1
Иван Манце
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
13
Ивор Вайтцер
ЦП
8
Горан Муянович
ЦП
25
Марин Даткович
ЦП
30
Йосип Брежевич
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
88
Крис Йоган
ЦФ
19
Леон Бенко
ЦФ
Главный тренер
Элвис Скория
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Риека
22
Лукаш Миржеевски
ЦЗ
7
Мато Милош
ЦЗ
28
Андреа Мутомбо
ЦП
9
Антонини Кулина
ЦП
3-3-4
16
Веремко
2
Горо
25
Амисулашвили
13
Верховцов
6
Телес
5
Немов
0
Таранов
13
Лахиялов
84
Воробьев
32
Баляйкин
21
Драгун
2-5-2
1
Манце
4
Шкаработ
5
Кнежевич
13
Вайтцер
25
Даткович
30
Брежевич
87
Крейлах
8
Муянович
19
Бенко
88
Йоган
25
Амисулашвили
25
Концедалов
25
Концедалов
25
Амисулашвили
32
Баляйкин
15
Цаллагов
15
Цаллагов
32
Баляйкин
13
Лахиялов
91
Заболотный
91
Заболотный
13
Лахиялов
25
Даткович
22
Миржеевски
22
Миржеевски
25
Даткович
8
Муянович
28
Мутомбо
28
Мутомбо
8
Муянович
88
Йоган
9
Кулина
9
Кулина
88
Йоган
13
Вайтцер
7
Милош
7
Милош
13
Вайтцер
Остались в запасе
Крылья Советов
Риека
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Элвис Скория
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Элвис Скория
Статистика матча Крылья Советов - Риека
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Анар Салманов
(Баку)
Стадион:
Солидарность Арена
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