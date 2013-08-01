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    Элвис Скория

    Тренер
    Имя Элвис
    Фамилия Скория
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 5 июля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Риека 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2013 Риека 2 : 1 Жилина
    08.08.2013 Жилина 1 : 1 Риека
    22.08.2013 Риека 2 : 1 Штутгарт
    29.08.2013 Штутгарт 2 : 2 Риека
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