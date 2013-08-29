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Элвис Скория
Статистика
Элвис Скория - статистика
Хорватия
5 июля 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
В
П
Н
Риека
4
2
0
2
Лига Европы, 4 раунд
Штутгарт
2 : 2
29.08.2013
Риека
Лига Европы, 4 раунд
Риека
2 : 1
22.08.2013
Штутгарт
Лига Европы, 3 раунд
Жилина
1 : 1
08.08.2013
Риека
Лига Европы, 3 раунд
Риека
2 : 1
01.08.2013
Жилина
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