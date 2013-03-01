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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Салют
Краснодар - Салют: обзор матча 01 марта 2013
Краснодар
01.03.2013, пятница, 19:50
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Салют
21'
Жоаозиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Салют
86'
Желтая карточка
В. Афонин
Замена
М. Конате
️️️️
Н. Марков
80'
70'
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Ахметович
Желтая карточка
Н. Тубич
61'
61'
Замена
В. Афонин
️️️️
М. Алборов
46'
Замена
С. Бутырин
️️️️
С. Цуканов
Замена
В. Коман
️️️️
С. Петров
46'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Перейра
46'
45'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
И. Смольников
️️️️
В. Игнатьев
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоаозиньо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
14
Мирза Алборов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-1
1
Фильцов
13
Марков
4
Тубич
14
Мартынович
33
Анджелкович
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
26
Абреу
10
Перейра
14
Вандерсон
4-3-1-2
55
Криворучко
27
Лебедев
39
Цуканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
14
Алборов
7
Бекетов
20
Кобенко
28
Москера Мендоза
90
Ахметович
22
Яркин
20
Игнатьев
8
Смольников
8
Смольников
20
Игнатьев
10
Перейра
25
Шипицин
25
Шипицин
10
Перейра
98
Петров
78
Коман
78
Коман
98
Петров
13
Марков
11
Конате
11
Конате
13
Марков
39
Цуканов
21
Бутырин
21
Бутырин
39
Цуканов
14
Алборов
8
Афонин
8
Афонин
14
Алборов
90
Ахметович
9
Яковлев
9
Яковлев
90
Ахметович
Остались в запасе
Краснодар
Салют
5
Кирилл Морозов
ОП
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
5
Кирилл Морозов
ОП
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Салют
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
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