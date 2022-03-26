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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Оренбург
Краснодар-2 - Оренбург: обзор матча 26 марта 2022
Краснодар-2
26.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
5 : 2
Завершен
Оренбург
3'
Б. Рейхмен
9'
О. Олусегун
71'
А. Мацукатов
80'
А. Мацукатов
88'
Р. Халназаров
61'
С. Бреев
69'
В. Полуяхтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Оренбург
ГОЛ! 5:2!
Р. Халназаров
88'
Желтая карточка
Р. Халназаров
87'
Желтая карточка
В. Литвинов
86'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Окоронкво
85'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
И. Дэвид Ндука
85'
84'
Желтая карточка
А. Ойеволе
ГОЛ! 4:2!
А. Мацукатов
80'
78'
Желтая карточка
Д. Фамейе
71'
Вторая желтая
М. Сиваков
ГОЛ! 3:2!
А. Мацукатов
71'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Б. Рейхмен
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
В. Полуяхтов
Замена
О. Попов
️️️️
И. Манелов
69'
69'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
А. Корян
69'
Замена
М. Стаматов
️️️️
К. Печенин
66'
Замена
В. Писарский
️️️️
Н. Прудников
62'
Вторая желтая
С. Бреев
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Бреев
Замена
В. Самко
️️️️
В. Якимов
56'
55'
Желтая карточка
А. Малых
49'
Желтая карточка
С. Бреев
48'
Желтая карточка
Т. Аюпов
48'
Замена
А. Ойеволе
️️️️
Р. Гойкович
46'
Замена
С. Бреев
️️️️
Ю. Ковалев
12'
Желтая карточка
Р. Гойкович
ГОЛ! 2:0!
О. Олусегун
9'
8'
Желтая карточка
М. Сиваков
ГОЛ! 1:0!
Б. Рейхмен
3'
2'
Желтая карточка
К. Печенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
28
Жилкин
4
Бородин
4
Литвинов
44
Исаенко
23
Якимов
56
Рейхмен
18
Ндука
2
Манелов
20
Окоронкво
6
Олусегун
4-1-2-1-2
1
Гошев
12
Малых
3
Гойкович
3
Сиваков
2
Печенин
8
Аюпов
17
Ковалев
18
Титков
77
Корян
7
Фамейе
11
Прудников
18
Ндука
17
Кокоев
17
Кокоев
18
Ндука
56
Рейхмен
15
Мацукатов
15
Мацукатов
56
Рейхмен
23
Якимов
70
Самко
70
Самко
23
Якимов
20
Окоронкво
20
Халназаров
20
Халназаров
20
Окоронкво
2
Манелов
9
Попов
9
Попов
2
Манелов
77
Корян
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
77
Корян
2
Печенин
30
Стаматов
30
Стаматов
2
Печенин
3
Гойкович
58
Ойеволе
58
Ойеволе
3
Гойкович
17
Ковалев
23
Бреев
23
Бреев
17
Ковалев
11
Прудников
77
Писарский
77
Писарский
11
Прудников
Остались в запасе
Краснодар-2
Оренбург
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Дмитрий Кратков
ОП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
15
Александр Эктов
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
8
Алексей Миронов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Дмитрий Кратков
ОП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Остались в запасе
15
Александр Эктов
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
8
Алексей Миронов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Краснодар-2 - Оренбург
2
2
8
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Евгений Синянский (Ярославль)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Алексей Тюмин (Новочеркасск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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