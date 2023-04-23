Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Кубань
Краснодар-2 - Кубань: обзор матча 23 апреля 2023
Краснодар-2
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Кубань
11'
Д. Кокоев
48'
М. Сидоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Кубань
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Нестеренко
90'
+2
Желтая карточка
С. Таказов
90'
Замена
А. Позняк
️️️️
А. Байрыев
Замена
О. Попов
️️️️
М. Кутовой
87'
Замена
Д. Полях
️️️️
Г. Жилкин
87'
Желтая карточка
Д. Иванов
84'
80'
Замена
А. Смирнов
️️️️
М. Лаук
80'
Замена
М. Стаменкович
️️️️
Н. Абдоков
75'
Вторая желтая
М. Сидоров
Замена
О. Ознобихин
️️️️
Д. Карпов
74'
70'
Желтая карточка
М. Сидоров
55'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Чуперка
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Сидоров
ГОЛ! 1:0!
Д. Кокоев
11'
6'
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
Д. Гайворонский
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
46
Владимир Ярлыков
ЦЗ
95
Владислав Дысь
ЛВ
11
Олег Ознобихин
АП
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-2-1-3
1
Агкацев
28
Жилкин
13
Иванов
35
Гайворонский
44
Исаенко
17
Кокоев
18
Ндука
70
Самко
11
Карпов
20
Окоронкво
90
Кутовой
4-2-3-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
30
Таказов
28
Байрыев
81
Сидоров
92
Чуперка
6
Родин
9
Мосейчук
99
Абдоков
10
Лаук
9
Архипов
28
Жилкин
99
Полях
99
Полях
28
Жилкин
11
Карпов
11
Ознобихин
11
Ознобихин
11
Карпов
90
Кутовой
9
Попов
9
Попов
90
Кутовой
28
Байрыев
72
Позняк
72
Позняк
28
Байрыев
10
Лаук
96
Смирнов
96
Смирнов
10
Лаук
99
Абдоков
13
Стаменкович
13
Стаменкович
99
Абдоков
92
Чуперка
87
Безденежных
87
Безденежных
92
Чуперка
Остались в запасе
Краснодар-2
Кубань
95
Владислав Дысь
ЛВ
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
46
Владимир Ярлыков
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
26
Валентин Гришин
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
99
Алексей Щеткин
ЦФ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Остались в запасе
95
Владислав Дысь
ЛВ
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
46
Владимир Ярлыков
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
26
Валентин Гришин
ВР
Остались в запасе
99
Алексей Щеткин
ЦФ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Краснодар-2 - Кубань
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Александр Чекалин (Воронеж)
Резервный судья:
Владислав Шипков (Белореченск)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Кубань
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+