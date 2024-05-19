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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Краснодар-2 - Чайка
Краснодар-2 - Чайка: обзор матча 19 мая 2024
Краснодар-2
19.05.2024, воскресенье, 16:30
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Чайка
Желтая карточка
И. Губжоков
90'
+5
90'
+2
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Хохлачев
Замена
Д. Кратков
️️️️
Р. Чобанов
82'
70'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
70'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Садов
Замена
А. Куликов
️️️️
Ю. Железнов
64'
Замена
И. Губжоков
️️️️
К. Муллин
64'
60'
Замена
О. Козаченко
️️️️
С. Кожедуб
60'
Замена
Д. Папикян
️️️️
Д. Квеквескири
Замена
А. Домоцев
️️️️
Э. Багринцев
46'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Н. Гетьман
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Садов
Желтая карточка
И. Чуриков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
34
Даниил Голиков
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
77
Никита Гетьман
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Чайка
57
Богдан Москвичев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
33
Андрей Домоцев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Чайка
45
Данила Боков
ВР
30
Сергей Резниченко
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-3-2-1
34
Голиков
28
Жилкин
29
Шахов
4
Арутюнян
2
Чуриков
77
Гетьман
22
Чобанов
19
Плотников
14
Железнов
10
Багринцев
9
Муллин
3-1-1-3-2
57
Москвичев
45
Кармаев
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
88
Садов
11
Квеквескири
11
Николаев
11
Кожедуб
91
Долгов
7
Хохлачев
10
Багринцев
33
Домоцев
33
Домоцев
10
Багринцев
9
Муллин
70
Губжоков
70
Губжоков
9
Муллин
77
Гетьман
94
Кучугура
94
Кучугура
77
Гетьман
22
Чобанов
88
Кратков
88
Кратков
22
Чобанов
14
Железнов
91
Куликов
91
Куликов
14
Железнов
7
Хохлачев
19
Руденко
19
Руденко
7
Хохлачев
11
Кожедуб
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Кожедуб
11
Квеквескири
71
Папикян
71
Папикян
11
Квеквескири
88
Садов
10
Колдунов
10
Колдунов
88
Садов
Остались в запасе
Краснодар-2
Чайка
39
Матвей Сафонов
ВР
11
Данил Карпов
ЦФ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Главный тренер
Олег Веретенников
11
Антон Терехов
ПВ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
45
Данила Боков
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
30
Сергей Резниченко
ВР
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
11
Данил Карпов
ЦФ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Остались в запасе
11
Антон Терехов
ПВ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
45
Данила Боков
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
30
Сергей Резниченко
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Краснодар-2 - Чайка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
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