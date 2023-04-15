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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Краснодар-2
Нефтехимик - Краснодар-2: обзор матча 15 апреля 2023
Нефтехимик
15.04.2023, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар-2
14'
Б. Зорин
33'
К. Базелюк
50'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Краснодар-2
Замена
Р. Янушковский
️️️️
К. Базелюк
85'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Лайкин
63'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Р. Денисов
63'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
М. Барсов
63'
55'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Карпов
55'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
И. Губжоков
53'
Желтая карточка
Д. Иванов
ГОЛ! 3:0!
М. Барсов
50'
39'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
В. Самко
38'
Замена
М. Сухорученко
️️️️
Д. Гайворонский
Желтая карточка
М. Лайкин
36'
ГОЛ! 2:0!
К. Базелюк
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Зорин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
3-3-2-2
1
Голубев
21
Бердников
44
Калугин
5
Зорин
5
Москвичев
83
Лайкин
16
Денисов
21
Галиулин
2
Ситдиков
10
Базелюк
14
Барсов
4-1-1-2-2
1
Агкацев
44
Исаенко
35
Гайворонский
13
Иванов
28
Жилкин
19
Плотников
18
Ндука
70
Губжоков
70
Самко
20
Окоронкво
11
Карпов
16
Денисов
2
Хубаев
2
Хубаев
16
Денисов
14
Барсов
22
Дворецков
22
Дворецков
14
Барсов
83
Лайкин
9
Котик
9
Котик
83
Лайкин
10
Базелюк
10
Янушковский
10
Янушковский
10
Базелюк
35
Гайворонский
44
Сухорученко
44
Сухорученко
35
Гайворонский
70
Губжоков
17
Кокоев
17
Кокоев
70
Губжоков
11
Карпов
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Карпов
70
Самко
90
Кокшаров
90
Кокшаров
70
Самко
Остались в запасе
Нефтехимик
Краснодар-2
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Нефтехимик - Краснодар-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Нефтехимик
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