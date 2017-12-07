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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Шериф
Копенгаген - Шериф: обзор матча 07 декабря 2017
Копенгаген
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
Шериф
57'
П. Сотириу
60'
М. Люфтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Шериф
71'
Желтая карточка
М. Сушич
71'
Красная карточка
Ж. Маседа
ГОЛ! 2:0!
М. Люфтнер
Пас отдал
Б. Вербич
60'
ГОЛ! 1:0!
П. Сотириу
Пас отдал
Б. Вербич
57'
Желтая карточка
Зека
49'
45'
+1
Желтая карточка
П. Рацу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Шериф
16
Матео Сушич
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
8
Георгий Антон
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Шериф
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-2-1-2
1
Ольсен
2
Анкерсен
6
Люфтнер
20
Бойлесен
6
Зека
6
Квист
7
Вербич
79
Сотириу
9
Сантандер
3-2-1
16
Сушич
5
Посмак
18
Рацу
8
Антон
77
Кендыш
11
Маседа
Остались в запасе
Копенгаген
Шериф
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Остались в запасе
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Копенгаген - Шериф
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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