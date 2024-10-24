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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бетис - Копенгаген
Бетис - Копенгаген: обзор матча 24 октября 2024
Бетис
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
8'
Э. Абде
77'
К. Дикс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Копенгаген
86'
Желтая карточка
К. Дикс
82'
Желтая карточка
Э. Ахури
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Кардозо
81'
Замена
А. Диао
️️️️
Л. Авила
80'
Желтая карточка
П. Форнальс
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дикс
Желтая карточка
Л. Авила
76'
71'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
В. Классон
Замена
Э. Бельерин
️️️️
А. Руйбаль
62'
62'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Маттссон
62'
Замена
Т. Делэни
️️️️
В. Клем
Замена
В. Роке
️️️️
С. Бакамбу
46'
Желтая карточка
А. Руйбаль
37'
32'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
ГОЛ! 1:0!
Э. Абде
Пас отдал
Л. Авила
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К)
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЦФ
13
Родриго Уэскас
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Oliver Højer
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-2-3-2
13
Адриан
15
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
94
Бакамбу
3-1-1-3-2
1
Тротт
4
Дикс
4
Хацидиакос
55
Перейра
36
Клем
21
Лерагер
8
Маттссон
7
Классон
10
Эльюнусси
13
Уэскас
16
Роберт
24
Руйбаль
2
Бельерин
2
Бельерин
24
Руйбаль
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
5
Кардозо
7
Хуанми
7
Хуанми
5
Кардозо
94
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
94
Бакамбу
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
7
Классон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Классон
8
Маттссон
17
Ларссон
17
Ларссон
8
Маттссон
Остались в запасе
Бетис
Копенгаген
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Бетис - Копенгаген
3
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
12
Офсайды
5
1
Количество передач
557
464
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.37
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Бенито Вильямарин
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