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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Копенгаген
Динамо - Копенгаген: обзор матча 30 января 2015
Динамо
30.01.2015, пятница, 23:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Копенгаген
39'
М. Вальбуэна
79'
А. Юсупов
31'
Т. Делэни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Копенгаген
86'
Замена
Й. Фельфель
️️️️
Н. Йоргенсен
ГОЛ! 2:1!
А. Юсупов
79'
77'
Замена
Б. Хендрикссон
️️️️
К. Фоли
72'
Замена
К. Фоли
️️️️
Т. Делэни
71'
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
А. Корнелиус
71'
Замена
К. Поульсен
️️️️
Р. Гисласон
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Кураньи
70'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Ионов
70'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Б. Джуджак
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Вальбуэна
Пас отдал
К. Кураньи
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Николай Йоргенсен
ЛП
27
Томас Делэни
(К)
ОП
10
Юссеф Туту
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ПП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
33
Йонес Фельфель
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Габулов
28
Бюттнер
6
Дуглас
4
Самба
34
Козлов
27
Денисов
10
Джуджак
4
Юсупов
28
Вальбуэна
11
Ионов
22
Кураньи
4-1-3-2
1
Андерсен
2
Хогли
25
Занка
15
Антонссон
6
Аугустинссон
27
Делэни
19
Гисласон
10
Туту
14
Йоргенсен
16
Сигурдарсон
14
Корнелиус
11
Ионов
18
Жирков
18
Жирков
11
Ионов
10
Джуджак
21
Ванкер
21
Ванкер
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Кураньи
14
Йоргенсен
33
Фельфель
33
Фельфель
14
Йоргенсен
27
Делэни
44
Фоли
44
Фоли
27
Делэни
Фоли
8
Хендрикссон
8
Хендрикссон
Фоли
19
Гисласон
29
Поульсен
29
Поульсен
19
Гисласон
14
Корнелиус
7
Аманкваа
7
Аманкваа
14
Корнелиус
Остались в запасе
Динамо
Копенгаген
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
41
Ким Кристенсен
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Динамо - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
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