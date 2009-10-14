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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Чита
КАМАЗ - Чита: обзор матча 14 октября 2009
КАМАЗ
14.10.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
2 : 0
Завершен
Чита
76'
А. Перов
84'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Чита
Замена
️️️️
В. Булатенко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Гогниев
Замена
️️️️
Г. Богю
ГОЛ! 1:0!
А. Перов
Замена
️️️️
А. Гудукин
Желтая карточка
И. Лесков
Желтая карточка
А. Гудукин
Замена
️️️️
А. Алхазов
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Замена
️️️️
А. Ложкин
Замена
️️️️
М. Пименов
Замена
️️️️
С. Щеглов
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
С. Нюхалов
Желтая карточка
А. Перов
Желтая карточка
В. Булатенко
15'
Желтая карточка
М. Ванев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Чита
1
Евгений Городов
ВР
15
Сергей Нюхалов
ЦЗ
7
Михаил Ванев
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Павел Гаранников
ЦФ
0
Георге Богю
ЦФ
3-2-3-2
16
Яшин
4
Гудукин
44
Рыков
75
Ложкин
77
Куканос
34
Козлов
33
Перов
19
Тодорович
14
Пименов
2
Гогниев
13
Алхазов
4-4-2
1
Городов
7
Ванев
2
Лесков
3
Аликин
15
Нюхалов
91
Гармашов
8
Щеглов
9
Нагибин
10
Булатенко
0
Богю
23
Гаранников
Остались в запасе
КАМАЗ
Чита
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча КАМАЗ - Чита
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
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