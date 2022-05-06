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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ротор-2 - Биолог-Новокубанск
Ротор-2 - Биолог-Новокубанск: обзор матча 06 мая 2022
Ротор-2
06.05.2022, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 29 тур
1 : 3
Завершен
Биолог-Новокубанск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротор-2 - Биолог-Новокубанск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Шумбрат
0 : 0
10.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Стадион:
Зенит
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