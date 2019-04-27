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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 27 апреля 2019
Анжи
27.04.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
77'
К. Закиров
35'
Р. Еременко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
88'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Зуев
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
84'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Понсе
79'
ГОЛ! 1:1!
К. Закиров
77'
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
Р. Гиголаев
73'
71'
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Попов
69'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
55'
Желтая карточка
А. Зуев
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Камиль Закиров
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-4-3
99
Дюпин
33
Гапон
37
Калошин
4
Белов
13
Гиголаев
5
Ондуа
55
Кулик
8
Закиров
91
Долгов
33
Ахъядов
9
Понсе
4-2-2-1-1
30
Песьяков
6
Хаджикадунич
99
Новосельцев
6
Сигурдссон
23
Чернов
17
Норманн
15
Глебов
71
Попов
26
Еременко
17
Зуев
16
Сигурдарсон
13
Гиголаев
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
13
Гиголаев
9
Понсе
23
Лескано
23
Лескано
9
Понсе
17
Зуев
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
17
Зуев
71
Попов
11
Ионов
11
Ионов
71
Попов
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Анжи
Ростов
88
Шахбан Гайдаров
ОП
55
Аликади Саидов
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
88
Шахбан Гайдаров
ОП
55
Аликади Саидов
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Анжи - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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