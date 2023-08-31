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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - Фарул
ХИК - Фарул: обзор матча 31 августа 2023
ХИК
31.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Фарул
20'
Б. Радулович
70'
Б. Радулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Фарул
90'
Замена
L. Andronache
️️️️
I. Larie
89'
Замена
C. Grameni
️️️️
A. Artean
Замена
П. Хетемай
️️️️
С. Хостикка
87'
85'
Желтая карточка
D. Dussaut
74'
Желтая карточка
Д. Кики
ГОЛ! 2:0!
Б. Радулович
Пас отдал
Л. Лингман
70'
63'
Замена
D. Dussaut
️️️️
D. Sirbu
63'
Замена
К. Боли
️️️️
Д. Неделку
Желтая карточка
Й. Тойвио
54'
37'
Желтая карточка
Д. Неделку
25'
Замена
A. Mazilu
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
Б. Радулович
Пас отдал
С. Хостикка
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
2
Матти Пелтола
ОП
10
Лукас Лингман
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
14
Драгош Неделку
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
10
Константин Будеску
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
4-1-3-2
85
Мяенпяя
4
Тойвио
6
Хальме
5
Тенхо
27
Куассиви-Бениссан
2
Пелтола
10
Лингман
23
Сойри
9
Кескинен
25
Радулович
7
Хостикка
4-1-2-3
16
Айоани
17
17
Попеску
22
25
Кики
8
Балуцэ
14
Неделку
18
10
Будеску
9
11
Мунтяну
7
Хостикка
56
Хетемай
56
Хетемай
7
Хостикка
22
94
94
22
14
Неделку
39
Боли
39
Боли
14
Неделку
18
8
8
18
17
77
77
17
9
26
26
9
Остались в запасе
ХИК
Фарул
1
Jesse Öst
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча ХИК - Фарул
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
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2 : 0
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