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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фарул - ХИК
Фарул - ХИК: обзор матча 24 августа 2023
Фарул
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ХИК
59'
R.
83'
М. Попеску
50'
D. Sirbu (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - ХИК
85'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Т. Оллила
ГОЛ! 2:1!
М. Попеску
83'
Замена
L. Andronache
️️️️
R.
81'
Замена
М. Попеску
️️️️
Д. Неделку
81'
Желтая карточка
Л. Мунтяну
69'
67'
Замена
Х. Банде
️️️️
С. Хостикка
ГОЛ! 1:1!
R.
Пас отдал
К. Будеску
59'
Замена
Л. Мунтяну
️️️️
A. Mazilu
58'
Замена
D. Dussaut
️️️️
D. Sirbu
58'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
D. Sirbu
46'
Желтая карточка
С. Хостикка
46'
Замена
K. Da Graca
️️️️
А. Хальме
Желтая карточка
I. Larie
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
26
Adrian Mazilu
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
10
Константин Будеску
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
23
Пюрю Сойри
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
3
Fábio Vianna
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
30
Alex Ramula
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
4-1-2-3
16
Айоани
25
Кики
17
39
Боли
22
8
Балуцэ
18
14
Неделку
10
Будеску
9
26
4-1-2-3
85
Мяенпяя
4
Тойвио
5
Тенхо
6
Хальме
5
Оллила
2
Пелтола
23
Сойри
9
Кескинен
25
Радулович
7
Хостикка
8
14
Неделку
17
Попеску
17
Попеску
14
Неделку
22
94
94
22
26
11
Мунтяну
11
Мунтяну
26
9
77
77
9
5
Оллила
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
5
Оллила
7
Хостикка
12
Банде
12
Банде
7
Хостикка
6
Хальме
5
5
6
Хальме
Остались в запасе
Фарул
ХИК
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
3
Fábio Vianna
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
1
Jesse Öst
ВР
30
Alex Ramula
ВР
56
Перпарим Хетемай
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
3
Fábio Vianna
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
30
Alex Ramula
ВР
56
Перпарим Хетемай
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Фарул - ХИК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
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