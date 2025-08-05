Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Фанком - Сокол Казань
Фанком - Сокол Казань: онлайн-трансляция 05 августа 2025
Фанком
05.08.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Regions Path - 1st Round
- : -
Не начался
Сокол Казань
Матч
Статистика матча Фанком - Сокол Казань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Фанком
Сокол Казань
«Фанком» – «Сокол Казань»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.83
4 августа, 09:36
4 августа, 09:36
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
16 июля, 11:55
16 июля, 11:55
2
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
15 июля, 19:15
15 июля, 19:15
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
11 июля, 21:37
11 июля, 21:37
2
Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью
2 июля, 18:31
2 июля, 18:31
1
«Фанком» – «Сокол Казань»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.83
4 августа, 09:36
«Фанком» – «Сокол Казань»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.83
4 августа, 09:36
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
16 июля, 11:55
2
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
15 июля, 19:15
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
11 июля, 21:37
2
Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью
2 июля, 18:31
1
Больше новостей
Россия. Кубок
Россия. Кубок, 2 раунд
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, 2 раунд
Салют
- : -
19.08.2025
Рязань
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 2 раунд
Кубань Холдинг
- : -
19.08.2025
Нарт
Россия. Кубок, 2 раунд
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, 2 раунд
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, 2 раунд
Салют
- : -
19.08.2025
Рязань
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 2 раунд
Кубань Холдинг
- : -
19.08.2025
Нарт
Россия. Кубок, 2 раунд
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Последние матчи
Фанком
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Сокол Казань
2 : 3
06.07.2025
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
3 : 0
29.06.2025
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Волна
2 : 0
22.06.2025
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Сокол Казань
1 : 0
14.06.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
3 : 1
08.06.2025
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Сокол Казань
2 : 3
06.07.2025
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
3 : 0
29.06.2025
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Волна
2 : 0
22.06.2025
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Сокол Казань
1 : 0
14.06.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
3 : 1
08.06.2025
Сокол Казань
Архив
