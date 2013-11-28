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Лига Европы 2026/2027
Севилья - Эшторил
Севилья - Эшторил: обзор матча 28 ноября 2013
Севилья
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
7'
К. Гамейро
90'
Р. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эшторил
Желтая карточка
В. Иборра
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фернандеш
Пас отдал
Х. Бальбоа
83'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Себа
Замена
Х. Самперио
️️️️
Х. Антонио Рейес
81'
76'
Замена
Х. Бальбоа
️️️️
Эвандро
Замена
Витоло
️️️️
Д. Перотти
67'
62'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Филипе
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Мбиа
61'
Желтая карточка
Ф. Фасио
57'
50'
Желтая карточка
Себа
Желтая карточка
А. Морено
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
7
Ману
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
55
Бабанко
ЦП
66
Филипе
ЦП
15
Эвандро
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
92
Себа
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Севилья
23
Хулиан
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Эшторил
1
Рикарду Рибейру
ВР
21
Жоау Педру
ЦЗ
25
Диогу Амаду
ОП
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
7
Хавьер Бальбоа
ЦФ
9
Бруно Лопес
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-4-2
13
Варас
5
Морено
17
Фасио
16
Кала
23
Коке
19
Рейес
25
Мбиа
11
Ракитич
41
Кристофоро
8
Перотти
9
Гамейро
3-4-3
13
да Силва
7
Ману
2
Тавареш
26
Фернандеш
66
Филипе
15
Эвандро
13
Гонсалу
55
Бабанко
10
Карлитуш
92
Себа
9
Леал
25
Мбиа
10
Иборра
10
Иборра
25
Мбиа
19
Рейес
29
Самперио
29
Самперио
19
Рейес
8
Перотти
7
Витоло
7
Витоло
8
Перотти
15
Эвандро
7
Бальбоа
7
Бальбоа
15
Эвандро
92
Себа
9
Лопес
9
Лопес
92
Себа
66
Филипе
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
66
Филипе
Остались в запасе
Севилья
Эшторил
23
Хулиан
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
21
Жоау Педру
ЦЗ
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
25
Диогу Амаду
ОП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоау Педру
ЦЗ
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
25
Диогу Амаду
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Севилья - Эшторил
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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