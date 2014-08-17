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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карл Цейсс - Эрцгебирге
Карл Цейсс - Эрцгебирге: обзор матча 17 августа 2014
Карл Цейсс
17.08.2014, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Эрцгебирге
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карл Цейсс - Эрцгебирге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карл Цейсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
28.08.2024
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 5
12.08.2023
Герта
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
30.07.2022
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
1 : 1
08.08.2021
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 2
12.09.2020
Вердер
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
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Карл Цейсс
Эрцгебирге
Кубок Германии. «Байер» обыграл трехкратного чемпиона ГДР
2024.08.28 20:56
6
«Карл Цейсс» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024
2024.08.28 17:50
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
Кубок Германии. «Байер» обыграл трехкратного чемпиона ГДР
2024.08.28 20:56
6
«Карл Цейсс» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024
2024.08.28 17:50
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
2017.11.10 18:06
3
Команда третьего дивизиона Германии остановила атаку из-за травмы соперника, нападающий забрал мяч и забил
2017.09.16 19:25
23
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
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