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  • «Карл Цейсс» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Карл Цейсс» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 17:50
Карл Цейсс
28.08.2024, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Байер
52' Й. Хофманн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карл Цейсс
30
Alexios Dedidis
ВР
24
Ken Martin Gipson
ЦЗ
32
Khalid Abu El Haija
ЦЗ
5
Sören Reddemann
ЦЗ
13
Paul Kramer
ЦП
25
Justin Schau
ЦП
28
Hamza Muqaj
ЦП
7
Erik Weinhauer
ЦФ
27
Joel Richter
ЦФ
9
Cemal Sezer
ЦФ
26
Nils Butzen
(К) ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Карл Цейсс
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
30
Alexander Prokopenko
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
3-3-4
30
24
32
5
13
25
28
7
26
9
27
4-2-2-2
32
Коварж
13
Артур
4
Та
12
Тапсоба
24
Белосян
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
7
Хофманн
21
Адли
14
Шик
24
30
30
24
13
Артур
22
Гримальдо
22
Гримальдо
13
Артур
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
34
Джака
34
Джака
8
Андрих
21
Адли
7
Вирц
7
Вирц
21
Адли
Остались в запасе
Карл Цейсс
Байер
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Карл Цейсс - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
6
Офсайды
1
1
Количество передач
232
692
Сейвы
2
1
Точность передач %
63
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Карл Цейсс» против «Байера», 1/32 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карл Цейсс» – «Байер»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

Карл Цейсс-Байер смотреть онлайн 28 августа

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Байер Карл Цейсс
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