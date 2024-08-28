28.08.2024, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Карл Цейсс
Карл Цейсс
3-3-4
30
24
32
5
13
25
28
7
26
9
27
4-2-2-2
32
Коварж
13
Артур
4
Та
12
Тапсоба
24
Белосян
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
7
Хофманн
21
Адли
14
Шик
24
30
30
24
13
Артур
22
Гримальдо
22
Гримальдо
13
Артур
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
34
Джака
34
Джака
8
Андрих
21
Адли
7
Вирц
7
Вирц
21
Адли
Остались в запасе
Карл Цейсс
Байер
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Карл Цейсс - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
6
Офсайды
1
1
Количество передач
232
692
Сейвы
2
1
Точность передач %
63
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Карл Цейсс» против «Байера», 1/32 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карл Цейсс» – «Байер»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»