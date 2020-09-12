Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Карл Цейсс - Вердер
Карл Цейсс - Вердер: обзор матча 12 сентября 2020
Карл Цейсс
12.09.2020, суббота, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карл Цейсс - Вердер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карл Цейсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
28.08.2024
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 5
12.08.2023
Герта
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
30.07.2022
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
1 : 1
08.08.2021
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 2
12.09.2020
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Карл Цейсс
Вердер
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии. «Байер» обыграл трехкратного чемпиона ГДР
2024.08.28 20:56
6
«Карл Цейсс» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024
2024.08.28 17:50
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
2017.11.10 18:06
3
Команда третьего дивизиона Германии остановила атаку из-за травмы соперника, нападающий забрал мяч и забил
2017.09.16 19:25
23
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+