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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карл Цейсс - Кельн
Карл Цейсс - Кельн: обзор матча 08 августа 2021
Карл Цейсс
08.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Кельн
5'
M. Wolfram
69'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карл Цейсс - Кельн
ГОЛ!
О. Дуда
1:2
ГОЛ!
R. Lange
1:1
ГОЛ!
Л. Шауб
0:1
Пенальти не реализован!
M. Oesterhelweg
97'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
А. Модест
97'
Замена
Л. Шауб
️️️️
М. Ут
92'
Желтая карточка
Р. Чикош
Замена
A. Prokopenko
️️️️
J. Schau
91'
Замена
M. Hoppe
️️️️
M. Langer
80'
Замена
L. Bürger
️️️️
M. Krauss
79'
77'
Замена
О. Дуда
️️️️
К. Эхизибуе
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Скири
Пас отдал
М. Ут
68'
Замена
С. Андерссон
️️️️
Ф. Кайнц
68'
Замена
Э. Скири
️️️️
С. Озкан
Замена
R. Lange
️️️️
D. Slamar
55'
Желтая карточка
M. Wolfram
44'
ГОЛ! 1:0!
M. Wolfram
Пас отдал
M. Krauss
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карл Цейсс
1
Lukas Sedlak
ВР
5
Bastian Strietzel
ЦЗ
5
Burim Halili
ЦЗ
25
Justin Schau
ЦП
19
Matti Langer
ЦП
27
D. Slamar
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
0
T. Bergmann
ЦФ
0
L. Stauffer
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Карл Цейсс
22
Tom Müller
ВР
20
René Lange
ЦЗ
17
Kevin Wolf
ЦЗ
15
Marcel Hoppe
ЦЗ
8
Leon Bürger
ЦП
16
Patrick Scheder
ЦП
23
Fabian Eisele
ЦФ
13
Vasileios Dedidis
ЦФ
30
Alexander Prokopenko
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Томаш Острак
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
2-2-5
1
5
5
25
19
30
0
0
35
17
4-1-2-3
1
Швабе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
5
Чикош
14
Хектор
6
Озкан
29
Тильманн
11
Кайнц
27
Модест
13
Ут
4
Хюберс
27
20
20
27
19
15
15
19
35
8
8
35
25
30
30
25
6
Озкан
6
Скири
6
Скири
6
Озкан
13
Ут
21
Шауб
21
Шауб
13
Ут
3
Эхизибуе
8
Дуда
8
Дуда
3
Эхизибуе
27
Модест
19
Лемперле
19
Лемперле
27
Модест
11
Кайнц
20
Андерссон
20
Андерссон
11
Кайнц
Остались в запасе
Карл Цейсс
Кельн
22
Tom Müller
ВР
17
Kevin Wolf
ЦЗ
16
Patrick Scheder
ЦП
23
Fabian Eisele
ЦФ
13
Vasileios Dedidis
ЦФ
1
Тимо Хорн
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
7
Томаш Острак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
22
Tom Müller
ВР
17
Kevin Wolf
ЦЗ
16
Patrick Scheder
ЦП
23
Fabian Eisele
ЦФ
13
Vasileios Dedidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
7
Томаш Острак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Карл Цейсс - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карл Цейсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
28.08.2024
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 5
12.08.2023
Герта
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
30.07.2022
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
1 : 1
08.08.2021
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 2
12.09.2020
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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