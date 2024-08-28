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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карл Цейсс - Байер
Карл Цейсс - Байер: обзор матча 28 августа 2024
Карл Цейсс
28.08.2024, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Байер
52'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карл Цейсс - Байер
Замена
A. Prokopenko
️️️️
K. Martin Gipson
75'
73'
Замена
Г. Джака
️️️️
Р. Андрих
68'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Н. Телла
68'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Адли
52'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
А. Гримальдо
46'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Артур
Желтая карточка
J. Schau
37'
18'
Желтая карточка
Р. Андрих
Желтая карточка
S. Reddemann
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карл Цейсс
30
Alexios Dedidis
ВР
24
Ken Martin Gipson
ЦЗ
32
Khalid Abu El Haija
ЦЗ
5
Sören Reddemann
ЦЗ
13
Paul Kramer
ЦП
25
Justin Schau
ЦП
28
Hamza Muqaj
ЦП
7
Erik Weinhauer
ЦФ
27
Joel Richter
ЦФ
9
Cemal Sezer
ЦФ
26
Nils Butzen
(К)
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Карл Цейсс
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
30
Alexander Prokopenko
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
3-3-4
30
24
32
5
13
25
28
7
26
9
27
4-2-2-2
32
Коварж
13
Артур
4
Та
12
Тапсоба
24
Белосян
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
7
Хофманн
21
Адли
14
Шик
24
30
30
24
13
Артур
22
Гримальдо
22
Гримальдо
13
Артур
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
34
Джака
34
Джака
8
Андрих
21
Адли
7
Вирц
7
Вирц
21
Адли
Остались в запасе
Карл Цейсс
Байер
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
29
Maxim Hessel
ЦЗ
2
Paul Kampe
ЦП
23
Benjamin Merlin Zank
ЦФ
21
Kay Seidemann
ЦФ
1
Marius Liesegang
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
24
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Карл Цейсс - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
6
Офсайды
1
1
Количество передач
232
692
Сейвы
2
1
Точность передач %
63
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Карл Цейсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
28.08.2024
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 5
12.08.2023
Герта
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
30.07.2022
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
1 : 1
08.08.2021
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 2
12.09.2020
Вердер
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena
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