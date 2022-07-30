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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карл Цейсс - Вольфсбург
Карл Цейсс - Вольфсбург: обзор матча 30 июля 2022
Карл Цейсс
30.07.2022, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
90+2'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карл Цейсс - Вольфсбург
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
О. Мармуш
78'
Замена
Б. Франьич
️️️️
М. Сванберг
Замена
M. Hehne
️️️️
B. Strietzel
77'
65'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Лакруа
65'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Й. Винд
46'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Л. Вальдшмидт
Желтая карточка
R. Lange
27'
25'
Желтая карточка
Б. Баку
Желтая карточка
J. Dahlke
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карл Цейсс
1
Kevin Kunz
ВР
20
René Lange
ЦЗ
5
Burim Halili
ЦЗ
5
Bastian Strietzel
ЦЗ
15
Marcel Hoppe
ЦЗ
25
Justin Schau
ЦП
8
Lukas Lämmel
ЦП
9
Jan Dahlke
ЦФ
7
P. Verkamp
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Карл Цейсс
30
Alexios Dedidis
ВР
6
Maurice Hehne
ЦЗ
13
Vasileios Dedidis
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
4-2-3
1
20
5
15
5
25
8
35
7
9
4-1-1-4
1
Кастелс
17
Баку
37
ван де Вен
5
Лакруа
33
Борнау
32
Сванберг
8
Виммер
14
Нмеча
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
19
Винд
5
6
6
5
19
Винд
13
Каминьски
13
Каминьски
19
Винд
32
Сванберг
4
Франьич
4
Франьич
32
Сванберг
5
Лакруа
23
Гилявоги
23
Гилявоги
5
Лакруа
7
Вальдшмидт
7
Брекало
7
Брекало
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Карл Цейсс
Вольфсбург
30
Alexios Dedidis
ВР
13
Vasileios Dedidis
ЦФ
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
30
Alexios Dedidis
ВР
13
Vasileios Dedidis
ЦФ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Карл Цейсс - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карл Цейсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
28.08.2024
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 5
12.08.2023
Герта
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
30.07.2022
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
1 : 1
08.08.2021
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 2
12.09.2020
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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