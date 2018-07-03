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Чемпионат мира по футболу 2026
Колумбия - Англия
Колумбия - Англия: обзор матча 03 июля 2018
Колумбия
03.07.2018, вторник, 21:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Англия
90+3'
Й. Мина
57'
Г. Кейн (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Англия
ГОЛ!
Э. Дайер
3:4
Пенальти не реализован!
К. Бакка
ГОЛ!
К. Триппьер
3:3
Пенальти не реализован!
М. Урибе
Пенальти не реализован!
Д. Хендерсон
ГОЛ!
Л. Муриэль
3:2
ГОЛ!
М. Рэшфорд
2:2
ГОЛ!
Х. Куадрадо
2:1
ГОЛ!
Г. Кейн
1:1
ГОЛ!
Р. Фалькао
1:0
Желтая карточка
Х. Куадрадо
118'
Замена
К. Сапата
️️️️
С. Ариас
116'
113'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
К. Уокер
102'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
Й. Мина
Пас отдал
Х. Куадрадо
90'
+3
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Х. Кинтеро
88'
88'
Замена
Д. Варди
️️️️
Р. Стерлинг
81'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Алли
Замена
М. Урибе
️️️️
К. Санчес
79'
69'
Желтая карточка
Д. Лингард
Желтая карточка
К. Бакка
64'
Желтая карточка
Р. Фалькао
63'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ж. Лерма
61'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
56'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
К. Санчес
54'
Желтая карточка
С. Ариас
52'
Желтая карточка
В. Барриос
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЛВ
6
Карлос Санчес
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
20
Хуан Кинтеро
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Колумбия
22
Хосе Куадрадо
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
8
Абель Агилар
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Оспина
17
Мохика
13
Мина
23
Санчес
4
Ариас
6
Санчес
5
Барриос
11
Куадрадо
16
Лерма
20
Кинтеро
9
Фалькао
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
18
Янг
8
Хендерсон
10
Стерлинг
20
Алли
7
Лингард
9
Кейн
6
Санчес
15
Урибе
15
Урибе
6
Санчес
4
Ариас
2
Сапата
2
Сапата
4
Ариас
16
Лерма
7
Бакка
7
Бакка
16
Лерма
20
Кинтеро
19
Муриэль
19
Муриэль
20
Кинтеро
18
Янг
3
Роуз
3
Роуз
18
Янг
20
Алли
15
Дайер
15
Дайер
20
Алли
2
Уокер
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
2
Уокер
10
Стерлинг
11
Варди
11
Варди
10
Стерлинг
Остались в запасе
Колумбия
Англия
18
Фарид Диас
ЦЗ
22
Хосе Куадрадо
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
8
Абель Агилар
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
18
Фарид Диас
ЦЗ
22
Хосе Куадрадо
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
8
Абель Агилар
ЦП
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Колумбия - Англия
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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