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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Эстония
Англия - Эстония: обзор матча 09 октября 2015
Англия
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 9 тур
2 : 0
Завершен
Эстония
45'
Т. Уолкотт
85'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Эстония
88'
Замена
С. Лутс
️️️️
К. Калласте
Замена
Д. Алли
️️️️
Р. Баркли
88'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Варди
85'
Замена
Д. Варди
️️️️
Т. Уолкотт
83'
73'
Желтая карточка
А. Пикк
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Лаллана
73'
70'
Замена
Й. Линдпере
️️️️
А. Дмитриев
70'
Замена
С. Пури
️️️️
А. Пурье
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Р. Баркли
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Англия
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Деле Алли
АП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
11
Джейми Варди
ЦФ
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
4
Максим Гуссев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
21
Бертранд
15
Кэхилл
6
Смоллинг
12
Клайн
4
Милнер
19
Баркли
10
Стерлинг
8
Лаллана
14
Уолкотт
9
Кейн
3-2-3-2
12
Аксалу
17
Яагер
19
Калласте
23
Тенисте
3
Пикк
15
Клаван
18
Метс
14
Васильев
6
Дмитриев
9
Пурье
10
Зенев
8
Лаллана
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
8
Лаллана
19
Баркли
20
Алли
20
Алли
19
Баркли
14
Уолкотт
11
Варди
11
Варди
14
Уолкотт
6
Дмитриев
2
Линдпере
2
Линдпере
6
Дмитриев
9
Пурье
7
Пури
7
Пури
9
Пурье
19
Калласте
13
Лутс
13
Лутс
19
Калласте
Остались в запасе
Англия
Эстония
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
4
Максим Гуссев
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
Главный тренер
Магнус Перссон
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
4
Максим Гуссев
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Магнус Перссон
Статистика матча Англия - Эстония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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