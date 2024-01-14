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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Экваториальная Гвинея
Нигерия - Экваториальная Гвинея: обзор матча 14 января 2024
Нигерия
14.01.2024, воскресенье, 17:00
Кубок африканских наций, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Экваториальная Гвинея
38'
В. Осимхен
36'
И. Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигерия - Экваториальная Гвинея
Замена
П. Онуачу
️️️️
А. Ивоби
90'
+4
90'
+3
Замена
Л. Асуэ
️️️️
И. Сальвадор
86'
Замена
С. Энеме
️️️️
Х. Мачин
85'
Желтая карточка
А. Бальбоа
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
О. Эйна
83'
Замена
К. Бейсси
️️️️
З. Сануси
83'
74'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
П. Ганет
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Юсуф
69'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
М. Саймон
69'
Желтая карточка
З. Сануси
65'
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
А. Лукман
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
И. Сальвадор
Пас отдал
Х. Мачин
26'
Желтая карточка
Ф. Бикоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
(К)
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
4
Альхассан Юсуф
ОП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
9
Виктор Осимхен
ЦФ
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
22
Пабло Ганет
ЦП
4
Федерико Бикоро
ЦП
8
Янник Буйла
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Экваториальная Гвинея
13
Айтор Эмбела
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
20
Сантьяго Энеме
ЛВ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
18
Ноэ Эла
ЦФ
26
Хосе Набиль
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Нвабали
3
Сануси
5
Троост-Эконг
6
Аджайи
2
Эйна
4
Юсуф
8
Ониика
17
Ивоби
15
Саймон
7
Лукман
9
Осимхен
4-4-2
1
Овоно
15
Акапо
21
Ороско
16
Коко
11
Ндонг
4
Бикоро
8
Буйла
7
Мачин
22
Ганет
10
Нсуе
6
Сальвадор
3
Сануси
21
Бейсси
21
Бейсси
3
Сануси
2
Эйна
2
Осайи-Самуэль
2
Осайи-Самуэль
2
Эйна
4
Юсуф
10
Арибо
10
Арибо
4
Юсуф
15
Саймон
11
Чуквуэзе
11
Чуквуэзе
15
Саймон
17
Ивоби
19
Онуачу
19
Онуачу
17
Ивоби
22
Ганет
4
Бальбоа
4
Бальбоа
22
Ганет
7
Мачин
20
Энеме
20
Энеме
7
Мачин
6
Сальвадор
19
Асуэ
19
Асуэ
6
Сальвадор
Остались в запасе
Нигерия
Экваториальная Гвинея
1
Фрэнсис Узохо
ВР
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
13
Айтор Эмбела
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
18
Ноэ Эла
ЦФ
26
Хосе Набиль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор Эмбела
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
18
Ноэ Эла
ЦФ
26
Хосе Набиль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Нигерия - Экваториальная Гвинея
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
11
Офсайды
3
1
Количество передач
332
334
Сейвы
0
5
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Главный судья:
Абонгиль Том
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
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