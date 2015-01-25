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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Экваториальная Гвинея
Габон - Экваториальная Гвинея: обзор матча 25 января 2015
Габон
25.01.2015, воскресенье, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
Экваториальная Гвинея
55'
Х. Бальбоа (П)
86'
И. Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Экваториальная Гвинея
89'
Замена
Р. Дарио
️️️️
Э. Нсуе
86'
ГОЛ! 0:2!
И. Сальвадор
Замена
Д. Ленгулама
️️️️
Ж. Обьянг
83'
Замена
Р. Роджомбе
️️️️
К. Гуелор Канга
77'
76'
Замена
Ж. Эджого
️️️️
Р. Фабиани
Замена
Д. Ндонг
️️️️
А. Бийого Поко
69'
68'
Замена
И. Сальвадор
️️️️
Кике
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Бальбоа
Желтая карточка
Л. Палун
54'
50'
Желтая карточка
И. Сарандона
19'
Желтая карточка
Рэнди
Желтая карточка
Ж. Обьянг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Фредерик Бюло
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Экваториальная Гвинея
22
Фелипе Овоно
ВР
4
Руи
ЦЗ
16
Армандо Сипо
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
18
Виера Эллонг
ЦП
14
Иван Сарандона
ЦП
12
Кике
ЦФ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
8
Рэнди
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
21
Ромарик Роджомбе
ЦП
13
Самсон Мбенги
ЦП
18
Александер Н'Думбу
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
3
Джоан Ленгулама
ЦФ
Экваториальная Гвинея
21
Карлос Мосибе
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
19
Игор Энгонга
ЦЗ
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
6
Жувенал Эджого
ЦП
15
Чарли
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
2
Рубен Белима
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
23
Рубен Дарио
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
4-4-2
1
Овоно
2
Аппиндангойе
8
Палун
6
Обьянг
5
Экюэль-Манга
10
Бюло
11
Мадинда
12
Канга
17
Бийого Поко
7
Эвуна
9
Обамеянг
3-2-5
22
Овоно
4
Руи
16
Армандо Сипо
3
Эвуй
18
Эллонг
14
Сарандона
12
Кике
10
Нсуе
11
Бальбоа
8
Рэнди
9
Фабиани
12
Канга
21
Роджомбе
21
Роджомбе
12
Канга
6
Обьянг
3
Ленгулама
3
Ленгулама
6
Обьянг
17
Бийого Поко
22
Ндонг
22
Ндонг
17
Бийого Поко
9
Фабиани
6
Эджого
6
Эджого
9
Фабиани
12
Кике
6
Сальвадор
6
Сальвадор
12
Кике
10
Нсуе
23
Дарио
23
Дарио
10
Нсуе
Остались в запасе
Габон
Экваториальная Гвинея
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
13
Самсон Мбенги
ЦП
18
Александер Н'Думбу
ЦП
21
Карлос Мосибе
ВР
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
13
Айтор Эмбела
ВР
19
Игор Энгонга
ЦЗ
2
Рубен Белима
ЦФ
15
Чарли
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Остались в запасе
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
13
Самсон Мбенги
ЦП
18
Александер Н'Думбу
ЦП
Остались в запасе
21
Карлос Мосибе
ВР
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
13
Айтор Эмбела
ВР
19
Игор Энгонга
ЦЗ
2
Рубен Белима
ЦФ
15
Чарли
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Статистика матча Габон - Экваториальная Гвинея
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Главный судья:
Нормандьез Ду
Стадион:
Эстадио де Бата
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