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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Египет - Сьерра-Леоне
Египет - Сьерра-Леоне: обзор матча 25 марта 2025
Египет
25.03.2025, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сьерра-Леоне
45+2'
Зизо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Египет - Сьерра-Леоне
Замена
М. Фатхи
️️️️
О. Мармуш
90'
+3
Желтая карточка
М. Атея
90'
+2
Замена
М. Сабер
️️️️
Трезеге
90'
+2
Замена
М. Шехата
️️️️
Зизо
73'
73'
Замена
М. Камара
️️️️
К. Камара
Замена
Х. Фатхи
️️️️
М. Мохамед
57'
ГОЛ! 1:0!
Зизо
Пас отдал
Трезеге
45'
+2
13'
Желтая карточка
А. Думбуя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
19
Марван Атея
ОП
25
Зизо
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Сьерра-Леоне
1
Alhaji Sesay
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
12
Nathaniel Jalloh
ЦЗ
5
Alpha Turay
ЦП
19
Emmanuel Samadiya
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
17
Momoh Kamara
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
8
Alhassan Koroma
ЦФ
10
Кей Камара
ЦФ
18
Sallieu Tarawallie
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Египет
16
Mohamed Awad
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
21
Халед Собхи
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
18
Набиль Дунга
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Сьерра-Леоне
23
Francis Koroma
ВР
16
Dauda Bangura
ВР
3
Citta Bah
ЦЗ
15
David Janneh
ЦЗ
2
John Bilili Sesay
ЦП
7
Momoh Dumbuya
ЦП
22
Hassan Milla Koroma
ЦП
6
M. Turay
ЦП
11
Мустафа Бунду
ПВ
14
Муса Камара
ЦФ
13
Mohamed Bangura
ЦФ
20
Али Конте
ЦФ
3-2-3-2
1
Эль-Шенави
3
Хани
6
Абдельмонем
5
Рабия
15
Кука
19
Атея
7
Трезеге
25
Зизо
10
Салах
22
Мармуш
11
Мохамед
2-5-3
1
21
Ба
12
5
14
Форна
17
4
Думбуя
19
18
10
Камара
8
11
Мохамед
14
Фатхи
14
Фатхи
11
Мохамед
7
Трезеге
21
Сабер
21
Сабер
7
Трезеге
25
Зизо
15
Шехата
15
Шехата
25
Зизо
22
Мармуш
18
Фатхи
18
Фатхи
22
Мармуш
10
Камара
14
Камара
14
Камара
10
Камара
Остались в запасе
Египет
Сьерра-Леоне
16
Mohamed Awad
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
21
Халед Собхи
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
18
Набиль Дунга
ЦП
7
Осама Файсал
ЦФ
23
Francis Koroma
ВР
16
Dauda Bangura
ВР
3
Citta Bah
ЦЗ
15
David Janneh
ЦЗ
2
John Bilili Sesay
ЦП
7
Momoh Dumbuya
ЦП
22
Hassan Milla Koroma
ЦП
6
M. Turay
ЦП
11
Мустафа Бунду
ПВ
13
Mohamed Bangura
ЦФ
20
Али Конте
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Остались в запасе
16
Mohamed Awad
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
21
Халед Собхи
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
18
Набиль Дунга
ЦП
7
Осама Файсал
ЦФ
Остались в запасе
23
Francis Koroma
ВР
16
Dauda Bangura
ВР
3
Citta Bah
ЦЗ
15
David Janneh
ЦЗ
2
John Bilili Sesay
ЦП
7
Momoh Dumbuya
ЦП
22
Hassan Milla Koroma
ЦП
6
M. Turay
ЦП
11
Мустафа Бунду
ПВ
13
Mohamed Bangura
ЦФ
20
Али Конте
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Статистика матча Египет - Сьерра-Леоне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Информация о матче
Стадион:
Cairo International Stadium, Cairo
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