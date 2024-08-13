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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Динамо К
Рейнджерс - Динамо К: обзор матча 13 августа 2024
Рейнджерс
13.08.2024, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо К
82'
А. Пихаленок
84'
Н. Волошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Динамо К
90'
Замена
К. Биловар
️️️️
А. Караваев
90'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
Н. Шапаренко
Замена
Р. Матондо
️️️️
Т. Лоуренс
85'
84'
ГОЛ! 0:2!
Н. Волошин
Пас отдал
Н. Шапаренко
82'
ГОЛ! 0:1!
А. Пихаленок
Пас отдал
А. Караваев
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Р. Йилмаз
77'
75'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
75'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
В. Буяльский
68'
Замена
Н. Волошин
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
М. Диоманде
67'
Вторая желтая
Жефте
51'
Замена
В. Черны
️️️️
Р. Маккосленд
46'
Желтая карточка
М. Диоманде
45'
Желтая карточка
Жефте
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
90
Данило
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
4
Суттар
3
Преппер
33
Йилмаз
6
Жефте
2
Тавернье
18
Бэррон
10
Диоманде
10
Лоуренс
45
Маккосленд
9
Дессер
4-1-2-2-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
33
Йилмаз
6
Дэвис
6
Дэвис
33
Йилмаз
10
Диоманде
21
Стерлинг
21
Стерлинг
10
Диоманде
10
Лоуренс
39
Матондо
39
Матондо
10
Лоуренс
45
Маккосленд
18
Черны
18
Черны
45
Маккосленд
20
Караваев
40
Биловар
40
Биловар
20
Караваев
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Рейнджерс
Динамо К
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рейнджерс - Динамо К
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Хэмпден Парк
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